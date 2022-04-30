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انت الان تتابع تفاصيل خبر تكريم 90 طفل من حفظة كتاب الله بدار التقوي برعاية النائب نادر الخبيري وحزب مستقبل وطن بالعياط حصرياً على موقعنا
القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695038/تكريم-90-طفل-من-حفظة-كتاب-الله-بدار-التقوي-برعاية-النائب-نادر-الخبيري-وحزب-مستقبل-وطن-بالعياط
قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط بقيادة المستشار بسام الخبيري امين الحزب بالعياط وأمين العمال والفلاحين عماد عبد الوهاب، بمشاركة القائمين علي الداربتكريم 90 طفل من حفظة القرآن الكريم من أبناء العياط بدار التقوي، فى جو ملئ بالسعادة والفخر لوجود مثلا هؤلاء الأطفال والبنات من حفظة القرآن الكريم فى مركز العياط .
دوت الخليج
تكريم 90 طفل من حفظة كتاب الله بدار التقوي
ويأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والنائب أشرف رشاد الامين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة والنائب عبدالوهاب خليل أمين التنظيم بالمحافظة وبالتعاون مع نواب الدائرة النائب نادر الخبيري والنائب عماد الدرجلي والنائب حازم عويان.
ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.