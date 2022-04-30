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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695038/تكريم-90-طفل-من-حفظة-كتاب-الله-بدار-التقوي-برعاية-النائب-نادر-الخبيري-وحزب-مستقبل-وطن-بالعياط

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط بقيادة المستشار بسام الخبيري امين الحزب بالعياط وأمين العمال والفلاحين عماد عبد الوهاب، بمشاركة القائمين علي الداربتكريم 90 طفل من حفظة القرآن الكريم من أبناء العياط بدار التقوي، فى جو ملئ بالسعادة والفخر لوجود مثلا هؤلاء الأطفال والبنات من حفظة القرآن الكريم فى مركز العياط .