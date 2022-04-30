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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695036/مستقبل-وطن يواصل-تقديم-وجبات-الإفطار-للصائمين-بالوراق

استمرت أمانة حزب مستقبل وطن بالوراق، في توزيع الوجبات الساخنة على الصائمين، وذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة و النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يواصل تقديم وجبات الإفطار للصائمين بالوراق

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالوراق برئاسة سيد طه وأمين التنظيم محمد خالد مدبولي وبرعاية أمينة المراة نجلاء الجمل، بإعداد وتجهيز 100 وجبة إفطار وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من أهالي الوراق.

وصرح سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الوراق، بأن تقديم الوجبات الجاهزة والساخنة للأرامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا في بلاد قسم الوراق ومستمرة بإذن الله لآخر ايام شهر رمضان وقمنا بمضاعفة عدد الوجبات والوصول تقريبًا لكافة الأسر المحتاجة والمتعففة وهدفنا هو دعم المواطن ورسم البهجة وتخفيف العبء عن أهالي بلاد قسم الوراق.

وقالت نجلاء الجمل، أمينة المرأة بالوراق، إن العمل على إفطار الصائمين وخاصة الأسر الأكثر إحتياجآ من أولويات اهتمامنا من الأعمال اليومية لدي الحزب وفي توسع وتزايد لآخر الشهر الفضيل.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".