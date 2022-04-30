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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695032/رئيس-مجلس-النواب-يهنئ-الرئيس-السيسي-بعيد-الفطر-المبارك

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ١٤٤٣ هـ ، أعاده الله علي مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

دوت الخليج

رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

وجاء في نص برقية التهنئة: "يطيب لي أن أتقدم إليكم -فخامة الرئيس- باسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الفطر المبارك ، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم وقد بلغ بقيادتكم الحكيمة مرفأ الأمن والسلام، ليكون محوراً من محاور التنمية والرخاء الذى تسعون إليه ."

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص البرقية :" لكم أن تهنؤوا - سيادة الرئيس - بثقة جماهير شعب مصر العظيم فيكم" ، مؤكداً أن الجماهير التي أعطتكم حبها وجرى اسمكم على لسانها إنما لحفظكم هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية وخوضكم معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها ومكانتها وتاريخها وتراثها.

واستطرد :" فالسنوات القليلة الماضية، حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة نستطيع أن نرصدها، حيث يقوم على كل منها شاهد ودليل."

وأضاف: "لقد آمنتم أن عمل اليوم لا يؤجل للغد، لأن الغد سيكون متأخراً "

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه إذا كنا نفخر بهتاف "دوت الخليج" فإن أول مفاخرنا أننا ولدنا فى مصر ونعيش على أرضها ونشارك فى نهضتها.

وأختتم رئيس مجلس النواب برقيته، قائلًا : "لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة، فوقف الله معك مؤيداً ونصيراً.... معكم سنبذر الأمن ونزرع الرخاء."