انت الان تتابع تفاصيل خبر منهم "اللمبي في الجاهلية".. تعرف على قائمة مسرحيات موسم الرياض في عيد الفطر حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695031/منهم-اللمبي-في-الجاهلية-تعرف-على-قائمة-مسرحيات-موسم-الرياض-في-عيد-الفطر

دوت الخليج يرصد مسرحيات موسم الرياض في عيد الفطر 2022

مسرحيات موسم الرياض عيد الفكر 2022

تعرض الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أربع مسرحيات ضمن 12 عرضًا وذلك ضمن "برنامج احتفالات العيد 2022" الذي تنظمه في الرياض والدمام وأبها وجدة وتتنوع العروض ما بين كوميدية واجتماعية، وذلك يسهم في استمرار الأنشطة الترفيهية وامتدادها في المملكة طوال العام.

ومن المقرر أن تعرض المسرحيات خلال الفترة من يوم 4 مايو المقبل وحتى يوم 6 من الشهر نفسه، وتضم مجموعة من أبرز النجوم والفنانين في الوطن العربي.

ويفتتح موسم الرياض أول عرض لـ مسرحية "الليلة الكبيرة" التي تقام في العاصمة الرياض على مسرح بكر الشدي في "بوليفارد رياض سيتي" للفنان محمود عبد المغني ونيكول سابا.

احتفالات موسم الرياض عيد الفطر

وتضم مسرحية الليلة الكبيرة مجموعة كبيرة من النجوم بجانب محمود عبد المغني ونيكول سابا مثل طه دسوقي وبدرية طلبة ومحمود الليثي وميرهان حسين وأمير صلاح الدين وآخرين.

ومن المقرر عرض مسرحية "اللمبي في الجاهلية" للفنان محمد سعد وتقام في مدينة جدة على مسرح النادي الأدبي الثقافي.

وتضم مسرحية اللمبي في الجاهلية في بطولتها عدد من الفنانين وهم محمد سعد وويزو ومي سليم وسامي مغاوري وآخرين من النجوم.

وسيعرض أيضًا خلال الموسم مسرحية "حلالهم دلالهم" على مسرح كليات الأصالة في الدمام، ومسرحية طار بالعجة على مسرح جامعة الملك خالد في أبها.

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يشار أن المسارح السعودية تنتعش من جديد بحفلات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة عيد الفطر ضمن برنامج احتفالات العيد 2022 حيث تنظم الهيئة في أيام العيد 4 مسرحيات بـ 12 عرضًا والتي تقام في الرياض وجدة والدمام وأبها، حيث تتنوع العروض ما بين كوميدية واجتماعية.

ويشار أن موسم الرياض الترفيهي شهد خلال الأشهر الماضية عرض مجموعة من المسرحية الجديدة مثل كازانوفا للفنان حسن الرداد والفنان عمرو يوسف وأحفاد ريا وسكينة لـ دينا الشربيني وياسمين رئيس وغيرهم.