انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695042/رئيس-الوزراء-يهنئ-شيخ-الأزهر-بمناسبة-عيد-الفطر-المبارك

دوت الخليج

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك

و عبر رئيس الوزراء في برقيته عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وأن تحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

هذا و قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي برقيته بهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وجدد مدبولي، العهد للرئيس على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية، التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.