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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695039/اعتبار-الطالب-راسبا-التعليم-تحذر-الطلاب-من-تهكير-التابلت-في-الامتحانات

دوت الخليج

نوهت الوزارة انه في حالة اكتشاف تهكير الطالب للتابلت فى امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، سوف يتم اعتبار الطالب راسبا في المادة ، وذلك بعد تحرير محضر بواسطة التطوير التكنولوجي والشئون القانونية.

التعليم تحذر الطلاب من تهكير التابلت في الامتحانات

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن حقيقة الغاء الاوبن بوك في امتحانات الثانوية .

حقيقة الغاء الاوبن بوك

جاء ذلك خلال صفحته الشخصية فيس بوك قائلا:” نحن لم نلغي الاوبن بوك كما يتردد!!! “Open Book” هو مصطلح أجنبي تكمن فلسفته في وجود مصادر مع الطلاب تغنيهم عن الحفظ وهذا يتحقق بوسائل متنوعة من ضمنها ما يسمى "كراسة المفاهيم" وهى مصدر ثري للمعلومات ايضا بديلا عن الوسائل الاخرى. انتظروا الشرح الوافي قريبا.