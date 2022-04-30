انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل العيد.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم السبت حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695035/قبل-العيد-تعرف-على-أسعار-الدواجن-اليوم-السبت

أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح أسعار الدواجن من يوم لأخر وفقا لتقلبات السوق واشكالية العرض والطلب، وتتزايد معدلات البحث عن أسعار الدواجن خلال هذه الاونة باقتراب عيد الفطلر المبارك ، نظرا لكثرة الاقبال عليها وشرائها .

دوت الخليج

يرصد موقع دوت الخليج أسعار الدواجن اليوم السبت في المزارع.

تتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. بين 31 و32 جنيهًا للكيلو.

تعرف على أسعار الدواجن اليوم السبت

اما الدواجن البلدي تتراوح سعرها بين 35 و36 جنيها للكيلو، فيما تبلغ اسعار الدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.

تجدر الاشارة الى ان الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قد تحدث أمس خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقديم الاعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة صدى البلد، عن قرار الزيادة جديدة في رسوم اسعار التصدير من روسيا ليرتفع الى 120 دولار للطن .

حيث قال أن قرار روسيا فرض رسوم إضافية على صادرات القمح، يعد الية تستخدمها مصر ايضا عندما يكون هناك حاجه للحد من تصدير سلعة ويكون السوق المحلي في حاجة لها.

الغرف التجارية: فرض روسيا رسوم إضافية على صادرات القمح لن يؤثر على المواطن المصري

ونوه الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ان هذا القرار اثره محدود على المواطن المصري، وجاء من اجل الحد من تصدير القمح في السوق الروسي نظرا لاحتياجهم لها في ظل الازمة الراهنة.

الفرف التجارية: روسيا وأوكرانيا يمثلان ثلث صادرات العالم

واضاف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن روسيا وأوكرانيا يمثلان ثلث صادرات العالم لافتا الى ان ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات وترحكات ادى الى تجاوزها الازمة بسلام دون تحميل اعباء على المواطن.

وتابع الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، انه يوجد ما يقرب من 55 ألف طنا من القمح على متن مركب قادمة من الهند تدخل مصر اليوم.