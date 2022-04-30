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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695033/رئيس-الوزراء-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-عيد-الفطر-المبارك

دوت الخليج

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

وفي برقيته بهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وجدد مدبولي، العهد للرئيس على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية، التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.