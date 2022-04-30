أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1140 جنيها

القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا، وذلك نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من أزمات كثيرة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 لـ١١٤٠.

محمد يوسف

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