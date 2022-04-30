انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1140 جنيها حصرياً على موقعنا
القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا، وذلك نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من أزمات كثيرة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 لـ١١٤٠.
دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب عيار 18قيراط في مصر اليوم السبت30 أبريل:
سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم السبت ٩٧٧ للجرام.
سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم السبت 30أبريل:
سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم السبت ١١٤٠ جنيه للجرام.
سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم السبت 30أبريل:
سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم ١٣٠٣ جنيها للجرام.
الاوقية: ١٩٠٠ دولار