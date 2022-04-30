فعاليات البرنامج التدريبي علي حسابات التكاليف بالمراكز والوحدات الصحية لفرع...

فى إطار سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة والوصول إلى التكلفة العادلة للخدمات المقدمة، وربطها بالمعدلات المعيارية لتكلفة الخدمات الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية بأحدث الطرق العالمية للعلاج.

تم عقد برنامج تدريبي لمديري الإدارات ومسئولي التكاليف بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب غير الطبي بفرع الهيئة ببورسعيد.

استهدف التدريب 150متدربًا

ارتكز التدريب على محورين أساسين هما:-

التعريف باهداف نظام التكاليف ومخرجاته والتى تتمثل فى مد الإدارة العليا بالمعلومات التى تحتاجها لإتخاذ القرارات والوصول إلى مدى تغطية الاقسام الطبية لتكاليفها و العمل على الوصول إلى نقطة التعادل التى عندها تتساوى تكاليف القسم مع إيراداته، وذلك بما يتماشي مع رؤية وأهداف الهيئة العامة للرعاية الصحية و رؤيه مصر 2030.

تدريب مديري الإدارات بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية على كيفية جمع وتسجيل البيانات التى يحتاج إليها قسم التكاليف وآليات التأكد من مدى صحة هذه البيانات ودقتها.