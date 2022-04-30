شركة المياه: استمرار العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال العيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من الأحد 1 مايو حتى الخميس 5 مايو، وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع.





وأوضحت أنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فورى أو خالص. جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر أو عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التى جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن).

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