تعيين 1206 شباب بمحافظة الدقهلية خلال مارس

جاء ذلك فى تقرير مقدم من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، إلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة.
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 106 آلاف و620 جنيها رعاية اجتماعية لـ944 عاملا مسجلا، و25 ألفاً و838 جنيها لـ58 عاملاً رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 54 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.
وقال أحمد القللى، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 1409 منشأة وتم القيام بـ42 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 220 شكوى عمالية تم إحالة 24 شكوى منهم للقضاء، و28 لجهات أخرى، ومازالت 72 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية باستخراج 1501 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1501 عامل على مهن مختلفة، والانتهاء من 2 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى لـ22 متدرباً، فضلاً عن عقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 10 متدربات.
وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 415 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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