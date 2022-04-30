الرى: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والادارى والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسى النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.





وصرح الدكتور عبد العاطى بأن الوزارة لا تألو جهداً فى الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة فى توفير كل الاحتياجات المائية للمنتفعين، وأن كل المشروعات والإجراءات التى تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول.

وأشار إلى أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين يأتى فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وخلال شهر أبريل الجارى، وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والرى للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية بسرعة بحث عدد من شكاوى المواطنين الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى تشير لتضرر الأهالى بقرية الصوفية التابعة لمركز أولا صقر بمحافظة الشرقية من تراكم القمامة والمخلفات بترعة المعترض، حيث تمت المعاينة على الطبيعة وإصدار أمر تطهير للترعة، وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

وفى محافظة بنى سويف، وردت شكوى من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر الأهالى بعزبة البرية بالمحافظة بتراكم المخلفات بترعة ميدوم المارة داخل الكتلة السكنية، حيث تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف بسرعة بحث وحسم الشكوى، وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن هذه المنطقة محاطة من البرين بكتلة سكنيه كثيفة، حيث تم تطهير الترعة وحسم الشكوى مع التوجيه بقيام الإدارة العامة لرى بنى سويف بتطهير الترعة بصفة مستمرة.

وفى محافظة المنوفية، وردت شكوى من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر الأهالى بقرية الكمايشة بمركز تلا بالمحافظة بسبب تراكم المخلفات والحيوانات النافقة بالترعة المارة داخل بالكتلة السكنية، حيث تم تكليف الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية بسرعة بحث وحسم الشكوى، وعليه فقد تم إصدار أمر تطهير ونقل المخلفات وتوجيه معدات وأجهزة الإدارة المختصة إلى موقع الشكوى وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.

كما وردت شكوى من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر بعض الأهالى بقرية الولجا بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بسبب انقطاع مياه الرى عن مسقى السنيتى، وعلى الفور تم تكليف الإدارة المختصة للمعاينة على الطبيعة، حيث تم حسم الشكوى وتوصيل المياه بالمسقى مع المرور الدورى للتأكد من وصول المياه للنهاية.

الجدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر مارس 2022 بلغت 97%، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد 1040 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس 2022، كما تمكنت أجهزة الوزارة من التصدى للعديد من التعديات التى ورد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات على منظومة الشكاوى الحكومية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 110 مخالفات ثبت تعديهم على المجارى المائية المائية والتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية لإزالة تلك التعديات.