وزير المالية: العمال ركيزة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير: "أنتم ركيزة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة.. معكم وبكم نمضى فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.. وتلبية تطلعات المصريين فى العيش الكريم.. وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.. حيث نرى فيكم نموذجًا للعطاء الوطني، يتسلح بإرادة قوية وعزيمة صلبة وقدرة فائقة على قهر الصعاب وتحويل المحن إلى فرص واعدة للنماء والازدهار".
وأضاف الوزير: "أننا نتطلع إلى مضاعفة الجهود الوطنية المخلصة لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والإسهام الفعَّال فى توطين الصناعة وتعميق المكون المحلى وتحفيز القطاع التصديرى".
وأشار إلى أن المصريين قادرون معًا على تجاوز آثار التحديات الاقتصادية العالمية، وكما نجحنا فى التعامل الإيجابى المرن مع جائحة (كورونا) ولم تتوقف عجلة الإنتاج، سنمضى فى مسيرتنا التنموية لتعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل.
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