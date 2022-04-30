مدبولى يهنئ السيسى بعيد الفطر: مستمرون فى مواصلة مسيرة النهضة التنموية

جدة - نرمين السيد - وعبر رئيس مجلس الوزراء - فى برقية بهذه المناسبة - "بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهانى وأطيب التمنيات للرئيس السيسى، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

وجدد مدبولى، العهد للرئيس على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية، التى تشهدها البلاد فى كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.