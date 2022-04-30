محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد راشد فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدنى أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل واستكمال مسيرة التنمية والبناء، وأن يعيد على سيادتكم وعلى وطننا الغالى مصر وشعبنا العريق الأعياد والمناسبات السعيدة أياما عديدة وأزمنة مديدة، بكل خير وسلام، وأن يحفظ لمصرنا الغالية دائما وأبدا أمنها واستقرارها".

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