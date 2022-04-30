/695029/حسام-العمدة-يتحدث-عن احتفالية-مستقبل-وطن-لتكريم-حفظة-القرآن-الكريم-في-بنى-سويف-بحضور-ممثل-الأغلبية-فيديو

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، أمس ، الجمعة، وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

وقال النائب حسام العمدة، امين عام حزب مستقبل وطن، خلال بث مباشر اجراه موقع دوت الخليج، أن أمانة الحزب فى محافظة بني سويف، نظمت احتفالية اكرى بمناسبة ليلة القدر وتكريم حفظة كتاب الله من الفائزين، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وعدد من قيادات بالمحافظة.

وتابع العمدة ان هذه الفعالية تأتي في ضمن الأعمال التي يتم تنظيمها خلال الشهر الكريم من أجل الاحتفال بليلة القدر وتشجيع ابنائنا على حفظ كتاب الله، لانهم عماد المستقبل ويهمنا بشكل كامل سيرهم على النهج الصحيح.

حسام العمدة يتحدث عن احتفالية مستقبل وطن لتكريم حفظة القرآن الكريم في بنى سويف بحضور ممثل الأغلبية

ونوه، النائب حسام العمدة، ان هذه الاحتفالية، تبعث رسالة أن بلدنا تنعم بالأمن والأمان في ظل ادارة القيادة السياسية الحكيمة والنموذجية التي تسعى جاهدة في بعث رسالة الطمأنينية لمواطنيها بترسيخ مبدأ الأمن والأمان.