بسبب فيروس كورونا.. الموت يفجع الفنانة مريم سعيد صالح

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أثارت الفنانة مريم سعيد صالح السوشيال ميديا بخبر حزين حيث أعلنت وفاة زوجها صباح اليوم السبت عقب ساعات من إصابته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة زوج مريم سعيد صالح

وفاة زوج مريم سعيد صالح

كتبت الفنانة مريم سعيد صالح في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى زوجي الحبيب الحاج شريف عبد الشكور”.

وأضافت قائلة: “أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. سيتم الدفن بمقابر القوات المسلحة بمحور المشير بعد صلاة الظهر بجامع السلام بمدينة نصر”.

وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات لنعي زوجها الراحل والدعاء له ولها بعد وفاته متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.

سبب وفاة زوج مريم سعيد صالح

وقبلها بساعات قليلة، شاركت الفنانة مريم سعيد صالح، متابعيها وجمهورها بنشرها خبر دخول زوجها الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وطلبت من الجمهور وأصدقائها بالدعاء له لكنها عادت لتعلن خبر وفاته مما سبب لها حزن وصدمة كبيرة وحرص عدد من أصدقائها داخل وخارج الوسط الفني على مواستها من خلال التعليقات.

يشار أن آخر أعمال مريم سعيد صالح، كان مشاركتها ضمن مسلسل حلوة الدنيا سكر، الذي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد، وتدور أحداثه ضمن إطار التشويق من خلال مجموعة قصص مختلفة ومنفصلة وتتضمن كل خمس حلقات قصة جديد.

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وشارك الفنانة هنا الزاهد في بطولة مسلسلها حلوة الدنيا سكر، الذي حققت به نجاحا كبيرًا العام الماضي، عدد من النجوم في قصص المسلسل مثل محمد كيلاني، وإسماعيل فرغلي وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وأحمد حاتم، ومحمد الشرنوبي، ومحمود عبد المغني، وجيلان علاء، وأحمد سلطان، ومروة عبد المنعم، وعمر الشناوي ومروة الأزلي وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد فهمي وآخرين والمسلسل كان إخراج خالد الحلفاوي.

وكان يعرض مسلسل حلوة الدنيا سكر عبر شاشة قناة dmc الفضائية خارج السباق الرمضاني وحققت به نجاحا كبيرًا وبعده قدمت مع أحمد حاتم مسلسل أنا وهي.