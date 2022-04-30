نجاح إجراء قسطرة قلبية للطفلين محمود و كنزى بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد

الحالة الأولى

الطفل (محمود) عمره ثلاث سنوات كان يعانى من ثقب بين البطينين تحت الصمام الأورطي وتضخم فى عضلة القلب وصعوبة في التنفس.

تم عمل قسطرة من خلال تركيب جهاز بالقسطرة وتم غلق الثقب بنجاح، وتحسن الحالة بعد غلق الثقب مباشرة وخروجه من المستشفى فى أقل من 24 ساعة

الحالة الثانية

الطفلة (كنزى ) عمرها سنتين ذهبت إلى مستشفى النصر التخصصي، وكانت تعانى من تضخم فى عضلة القلب و عوبة فى التنفس وبعد إجراء الفحوصات، تبين أن لديها ثقب بين البطينين فى منتصف الحاجز وتم غلق الثقب بنجاح وخروجها فى حالة جيدة فى أقل من 24 ساعة

تمت القسطرة على يد فريق من أمهر الأطباء المتخصصين وهم :-

د/ عبد الرحمن العفيفي (استشارى ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بمركز مجدى يعقوب بأسوان ومستشفى النصر ببورسعيد )

د/ محمد توفيق (استشارى قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بمركز مجدى يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد)

د/ وفاء أبو الخير (اخصائى قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي

د/ هايدي حسن (مساعد أخصائى قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي)

د/ أيمن التوني( أخصائي التخدير بمستشفى النصر التخصصي )

م/ أية إبراهيم (تمريض قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي )

وتتخطى تكلفة مثل هذه العمليات في القطاع الخاص 100 ألف جنيه للعملية الواحدة ، إلا أنه تم إجراؤها الطفلين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة بمساهمة 300 جنيه فقط