رئيس جامعة القاهرة يهنئ رئيس الجمهورية والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك أعاده الله على بلادنا بالرخاء والأمان والبركات.
وأرسل الدكتور محمد الخشت، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما وجه التهنئة إلى كافة قيادات الدولة والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعبا بالخير و اليمن وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم.
وأكد الدكتور الخشت، على أن عيد الفطر هو بمثابة جائزة الإثابة عن الأعمال الطيبة خلال شهر رمضان تقربًا إلى الله عز وجل.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على مواصلة العمل في مختلف القطاعات للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والصحية لخدمة المجتمع والمشروعات القومية.
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