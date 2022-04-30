التنمية المحلية: الانتهاء من كراسة شروط تطبيق قانون انتظار السيارات

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، عن الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.





وقال شعراوى - فى بيان اليوم السبت - إن الوزارة قامت بإرسال كراسة الشروط إلى المحافظات للبدء فى التطبيق بالأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التى تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، حيث يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط 16 شرطاً لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسى عليها المزايدة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن كراسة الشروط تنص على عدم تشغيل أى من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصلا على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، كما تتحمل الشركة الراسى عليها المزاد المسؤولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها وتلتزم بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقاً للكروكى المعتمد.

وأضاف أنه لا يجوز للراسى عليه المزاد إقامة أية مبانى أو إنشاءات أو إجراء تعديلات أو تغيرات داخل الموقع محل المزايدة وتشغيل الموقع محل المزايد فى غير الغرض المخصص له أو تركيب إعلانات داخلية أو على أسواره إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة وعدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع.

وأكد شعراوى حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائى فى الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة فى هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالى المقرر.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتعاون خلال الفترة الماضية مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديرى المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديرى الشؤون القانونية بالمحافظات ومديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التى تلائم التطبيق؛ بما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الدولة من خلال قانون تنظيم انتظار المركبات إلى تعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها فى بعض المشروعات الخدمية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التى تواجه المواطنين وهى ظاهرة "السايس" والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانونى والعمل فى إطار منضبط، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل فى هذا المجال والترخيص لها بشكل قانونى.

وأضاف الوزير أن الدولة تسعى أيضاً من القانون إلى الحفاظ على الشكل الحضارى فى الأماكن العامة بالتنظيم و الرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية فى جميع مناطق القاهرة الكبرى وكافة المحافظات والمجتمعات العمرانية، فضلا عن وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنبًا لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يُرخص له بمزاولتها.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تدريب 423 متدربا من المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع فى جميع المحافظات، كما تم تنظيم زيارات ميدانية على أرض المحافظات والتفاعل فى حل بعض المشكلات العملية وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية لمنع أى اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق، لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أى أخطاء عند التنفيذ.

وأشار شعراوى إلى أنه تم توجيه المحافظات بعمل خرائط لجميع الشوارع وعددها والتى سيتم طرحها فى المزايدات والتى تخضع لولاية المحافظات على أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية الموجودة فى المدن والمراكز والأحياء.