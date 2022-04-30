أبرز أنشطة وزيرة التضامن فى أسبوع.. زيارات ولقاءات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نستعرض فى التقرير التالى الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من خلال مقطع فيديو، أبرز تلك الأنشطة. ولمشاهدة الفيديو من هنا وشاركت الوزيرة، السبت 23 أبريل فى جلسة بمجلس الشيوخ بشأن إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلى. كما زارت وزيرة التضامن، الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهانى بعيد القيامة المجيد، ويستقبلها رئيس الطائفة الإنجيلية القس الدكتور أندريه زكى وأعضاء الطائفة. وشاركت فى احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ويترأس قداس صلوات عيد القيامة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى حضور أحبار الكنيسة.

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