هيئة الطاقة الذرية المصرية: تطوير أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية

جدة - نرمين السيد - بدأ علماء البحوث الزراعية بهيئة الطاقة الذرية فى حصاد إنتاج حقول طفرات القمح الجديدة التى تمت زراعتها بموقع الهيئة بأنشاص، حيث قام فريق العلماء بالهيئة باستنباط عدد من طفرات القمح عالية الإنتاجية وذات الصفات المتميزة.





وذكرت الهيئة، فى بيان اليوم السبت، أن بعض الطفرات الجديدة تتحمل الزراعة فى الأراضى الملحية، والبعض الآخر يتحمل ظروف نقص المياه المتمثلة فى الإجهادات المائية، كما أن معدل الزيادة فى الإنتاج يتخطى 4 أطنان للفدان بزيادة طن تقريباً عن الأصناف المصرية المزروعة حالياً.

وأشارت إلى أن الطفرات المستنبطة تتميز بأنها مبكرة فى إنتاجها، حيث تستغرق فقط مدة 140 يوما من بدء الزراعة حتى الحصاد، كما أنها ذات صفات حبوب ممتازة تحتوى على نسبة تصافى عالية.

وقام فريق العمل بالهيئة ببدء موسم الحصاد، والذى يسعى فى تسجيل طفراته بوزارة الزراعة، فى تجهيز العينات التى طلبتها لجنة تسجيل الأصناف من وزارة الزراعة لاثنين من هذه الطفرات والمتمثلة فى 7.5 كيلو من كل طفرة بالإضافة إلى 150 سنبلة لإتمام اختبارات التجانس فى العام الأول وسيستغرق هذا الأمر 3 سنوات للتسجيل كصنف جديد يمكن للمزارعين تداوله.

وقالت الدكتورة غادة إبراهيم، رئيس مركز البحوث النووية، إن المركز يحتضن مدرسة علمية كبيرة فى مجالات الأبحاث الزراعية والنبات، وأن فريق العمل يشمل مجموعة متميزة من العلماء ذوى الخبرات الكبيرة فى هذا المجال بالإضافة إلى جيل الباحثين الشبان.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية فى مصر، أن الهيئة تضع إمكانياتها المختلفة وكوادرها ومدرستها العلمية المتميزة فى مجالات البحوث الزراعية وتطبيقاتها لمشاركة الدولة بإنتاج الطفرات الزراعية لمحصول القمح الاستراتيجى ولسد الفجوة الغذائية، موضحا أن الاهتمام بإنتاج واعتماد مثل هذه الطفرات الزراعية المتميزة سيساهم فى زيادة الإنتاجية من إنتاج القمح بمصر بنسبة لا تقل عن 33%؜عن أنواع القمح التقليدية وبالتالى يقلل من الكمية التى يتم استيرادها مما يوفر العملة الصعبة على الدولة ويدعم الاقتصاد المحلى.