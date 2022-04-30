رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر 

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك أعاده الله على بلادنا بالرخاء والأمان والبركات.





وأرسل الخشت، برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر، كما وجه التهنئة إلى كل قيادات الدولة والشعب المصرى، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعبا بالخير واليمن وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم. وأكد الدكتور الخشت أن عيد الفطر بمثابة جائزة الإثابة عن الأعمال الطيبة خلال شهر رمضان تقربًا إلى الله عز وجل. وشدد على مواصلة العمل فى مختلف القطاعات للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والصحية لخدمة المجتمع والمشروعات القومية.

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