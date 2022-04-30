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عودة لنجوم كبار وإفراج بعد تأجيلات.. القائمة الكاملة لأفلام عيد الفطر 2022

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ياسمين حمادة 0 تبليغ

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يوم واحد يفصلنا عن انطلاق موسم عيد الفطر السينمائي والذي يشهد منافسة قوية وتنوع في الأفلام التي تعرض بجانب عودة لنجوم كبار وعرض أفلام بعد تأجيل لسنوات.

دوت الخليج يرصد أفلام عيد الفطر 2022

فيلم أشباح أوروبا

يعرض فيلم أشباح أوروبا بعد تأجيله أكثر من عامين وصعوبات واجهته وأزمات بين منتج العمل والفنانة هيفاء وهبي إلا أنه أخيرًا سيتم طرحه في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفكر.

ويضم الفيلم في بطولته عدد من النجوم مثل هيفاء وهبي وأروى جودة، ومصطفى خاطر، وعباس أبو الحسن، وأحمد الفيشاوى، وآخرين من النجوم والعمل من إخراج محمد حماقي.

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فيلم واحد تاني

بينما يعود الفنان أحمد حلمي للسينما بعد غياب حوالي ثلاث سنوات حيث كان آخر أعماله فيلم خيال مآتة عام 2019، وينافس هذا العام فيلم واحد تاني والذي كان يحمل في البداية اسم “العيل”.

ويشارك أحمد حلمي في بطولة فيلم واحد تاني عدد من الفنانين وهم روبى، نسرين أمين، ونور إيهاب، سيد رجب، أحمد مالك، وعدد من الفنانين الشباب، الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

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فيلم فارس

وبعد الانتهاء من تصويره وتأجيله، ينافس الفنان أحمد زاهر أيضًا بفيلم فارس والذي يضم في بطولته كلا من الفنان حسين فهمي وملك زاهر وآخرين.

وكان فيلم فارس السبب في تغيب الفنان أحمد زاهر عن السباق الرمضاني العامين الماضيين بسبب تحضيره للفيلم وعودته للسينما بقوة.

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فيلم العنكبوت

ويتم الإفراج أيضًا عن فيلم العنكبوت بعد تأجيله أكثر من عامين أو ثلاثة بسبب انتشار فيروس كورونا ويعد عودة للتعاون بين أحمد السقا ومنى زكي عقب فيلم “من 30 سنة”.

ويشارك أحمد السقا ومنى زكي في بطولة الفيلم برفقة يسرا اللوزى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، ظافر العابدين، ريم مصطفى، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب، وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل محمد ممدوح، شيماء سيف وشيكو، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

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فيلم زومبي

وينضم أيضًا لقائمة أفلام عيد الفطر، فيلم زومبي للفنان علي ربيع ويشاركه به الفنان حمدي الميرغني وهاجر أحمد بجانب مجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.

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وتدور أحداث فيلم زومبي في إطار كوميدي رعب، حول مطرب بـ فرقة شعبية، ويقدم أغاني مهرجانات ومعه صديقه شاعر غنائي، إلى أن تمر الفرقة بالعديد من المواقف الطريفة والكوميدية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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