زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (القوات المسلحة تهنئ الرئيس بحلول عيد الفطر المبارك)، ذكرت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونقلت الصحيفة برقية وزير الدفاع، والتى قال خلالها: "إن رجال القوات المسلحة يجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن حراسا للأرض والإرادة، عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يعزز من قدرتها ودورها الوطنى فى الدفاع عن الوطن ومقدراته وتاريخه الحضارى العريق".

وأضافت أن الفريق أسامة عـسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعث ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

وفى السياق ذاته، وتحت عنوان (وزير الداخلية: نستلهم من العيد معانى البذل والعطاء)، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعث برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ونقلت الصحيفة برقية وزير الداخلية، والتى قال خلالها "نستقبل عيد الفطر المبارك فى كل عام.. ونستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعا على البذل والعطاء، لرفعة وطننا فى مرحلة من تاريخه نستهدف فيها مواصلة التنمية والبناء.. متسلحين بالإخلاص فى العمل يقينا فى جزاء المولى عز وجل للمجدين والمخلصين، مبتهلين إليه جلت قدرته أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية".

وتحت عنوان (الصحة: زيادة التطعيمات أدت إلى استقرار الوضع الوبائى وخفض الإصابات)، أشارت صحيفة (المصرى اليوم) إلى أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أعلن أن معدل التطعيم ضد فيروس "كورونا" فى مصر، وصل إلى 79.53 جرعة لكل 100 مواطن، حيث تم صرف 81 مليونا و384 ألفا و156 جرعة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر، وذلك فى إطار الأسبوع العالمى للتمنيع المقام خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل الجارى.

ونقلت الصحيفة توضيح المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الجهود التى قامت بها وزارة الصحة والسكان فى الأشهر الماضية أدت لزيادة معدلات التطعيم ضد فيروس "كورونا" فى مصر، من خلال التوسع فى أماكن التطعيمات وتنفيذ حملة للتطعيمات بالمنازل (طرق الأبواب)، مما كان له دور كبير فى استقرار الوضع الوبائى والصحى فى مصر.

وأكد أن مصر ملتزمة بالوقاية من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم، من خلال العمل على تنفيذ استراتيجيات صحية، وتطوير ومتابعة سير خطط العمل ومؤشرات البرامج المحلية، من خلال التكامل بين جميع مستويات الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن القيام بأنشطة التمنيع بمصر مستمر.

وعالميا، وتحت عنوان (اشتباكات دامية فى القدس‬ بالجمعة الأخيرة من رمضان)، أوضحت صحيفة (الأهرام) أن ساحات المسجد الأقصى ‫شهدت اشتباكات دامية فى الساعات الأولى من صباح أمس بين المصلين وقوات الاحتلال، التى اقتحمت المسجد؛ مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 42 شخصا من المصلين والمعتكفين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، وذلك فى الوقت الذى أدى فيه 160 ألف فلسطينى صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة بشهر رمضان فى المسجد الأقصى المبارك.‬

‫وأضافت الصحيفة أن قوات الاحتلال حاصرت المصلين فى المصلى القبلى، ومنعت إخراج المصابين، واعتقلت فى الوقت نفسه عددا من المرابطين فى الأقصى.

وزعمت شرطة الاحتلال - فى بيان - أنها دخلت باحات الأقصى عقب قذف عناصر فلسطينية حجارة ومفرقعات باتجاهها، مؤكدة أن عناصرها استخدموا وسائل تفريق الشغب لاحتواء العنف، فيما أقرت بإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى.‬

‫وأشارت إلى أن فى المقابل، رفعت قوات الاحتلال من استنفارها فى مدينة القدس والأراضى الفلسطينية، واصفة الأيام المقبلة بـ "المتوترة جدًّا"، وذلك حتى نهاية مايو المقبل. ‬

كما نقلت الصحيفة تنديد وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ـ بأشد العبارات ـ باقتحام المسجد الأقصى، مؤكدة رفضها الشديد محاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا.