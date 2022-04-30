/695023/تعرف-على-ترتيب-الدوري-المصري-قبل-مواجهات-اليوم

حقق فريق الزمالك الفوز أمام النادي المصري بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي إقيمة يوم الخميس الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 38 نقطة

الأهلي 32 نقطة

بيراميدز 29 نقطة

فيوتشر 28 نقطة

سموحة27 نقطة

البنك الأهلي 23 نقطة

فاركو 23 نقطة

إنبي 20 نقطة

غزل المحلة 20 نقطة

المصري 19 نقطة

طلائع الجيش 19 نقطة

سيراميكا كليوباترا 17 نقطة

الجونة 17 نقطة

الاتحاد السكندري 6 نقطة

المقاولون العرب 13 نقطة

الإسماعيلي 11 نقطة

مصر المقاصة 10 نقاط

إيسترن كومباني 10 نقاط.

مواعيد مباريات الزمالك

جولة الـ18 الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 10 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 32 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 38 نقطة لكن يتبقى للمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة بسبب ارتباط القلعة الحمراء بالمواجهات الإفريقية.

وشهد تشكيل النادي الأهلي تواجد حسام حسن في خط الهجوم للمرة الأولى منذ فترة كبيرة مع القلعة الحمراء في مباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44.

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.