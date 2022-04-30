/695022/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-سيراميكا-كليوباترا-والقنوات-الناقلة

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفاً على النادي الأهلي، فى مباراة اليوم السبت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاعسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد فريق سيراميكا كليوباترا عبر قنوات on time sport 1.

ترتيب الفريقين فى الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يقع فريق سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين ‏الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي ‏تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ومصطفى مخلوف.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44.

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.

بهذه النتيجة يصعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزاري بعد أن استطاع هزيمة الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيئ، في مباراتي الذهاب والعودة.

حيث انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بين وفاق سطيف والترجي بالتعادل السلبي، لكن نجح الفريق الجزائري في خطف بطاقة التأهل من ملعب رادس بتونس، بعد الفوز بهدف دون رد.

تشكيل الاهلي ضد الرجاء المغربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ، أليو ديانج ، حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، بيرسي تاو.