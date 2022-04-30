مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن ابرزها مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض أستون فيلا ضد نوريتش سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر قنوات Sports 1 HD Premium

يخوض ساوثهامتون ضد كريستال بالاس،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض واتفورد ضد بيرنليوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium

يخوض وولفرهامبتون ضد برايتونوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD

يخوض ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض فريق طلائع الجيش ضد الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 2

يخوض الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 3

يخوض سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض ريال مدريد ضد إسبانيول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض فالنسيا ضد ليفانتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات 6: beIN Sports HD 1

يخوض أتلتيك بيلباو أتلتيكو ضد مدريدوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة عبر قنوات ة beIN Sports HD 1