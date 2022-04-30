/695018/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن ابرزها مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
يخوض فريق نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
يخوض أستون فيلا ضد نوريتش سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر قنوات Sports 1 HD Premium
يخوض ساوثهامتون ضد كريستال بالاس،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium
يخوض واتفورد ضد بيرنليوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium
يخوض وولفرهامبتون ضد برايتونوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD
يخوض ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري المصري
يخوض فريق طلائع الجيش ضد الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 2
يخوض الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 3
يخوض سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
يخوض ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر قنوات beIN Sports HD 1
يخوض ريال مدريد ضد إسبانيول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً، عبر قنوات beIN Sports HD 1
يخوض فالنسيا ضد ليفانتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات 6: beIN Sports HD 1
يخوض أتلتيك بيلباو أتلتيكو ضد مدريدوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة عبر قنوات ة beIN Sports HD 1
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