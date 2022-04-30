حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 1-5-2022

حظك اليوم برج الحمل الاحد 1-5-2022

مهنياً:أوضاعك في العمل ليست مستقره ما يشعرك بالتوتر و الارهاق

عاطفياً:لا تصدق الشائعات و تكذب من تحب .

حظك اليوم برج الثور الاحد 1-5-2022

مهنياً:لديك العديد من الطموحات و الاهداف التى تسعى الى تحقيقها و لكن الفرصه غير متاحه لك حاليا

عاطفياً:الحبيب يشك في حبك له اثبت له العكس.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 1-5-2022

مهنياً:انت عصبي اليوم بسبب الاعمال المتراكمة التى عليك انجازها حاول ان تبحث عن المساعدة

عاطفياً:تصرفات الحبيب الطائشه تشعرك بالغضب.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 1-5-2022

مهنياً:عليك ان تواجه زملائك بالعمل و تتناقش معهم حول الاخطاء المرتكبة

عاطفياً:ان كان هناك ما يزعجك بالحبيب عليك ان تواجهه بها.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 1-5-2022

مهنياً:هناك شخص بالعمل لست مطمئن له حاول ان تأخذ احتياطاتك تجاهه

عاطفياً:لا تتخذ قرار بشأن علاقتك العاطفيه قد تندم عليه لاحقا.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 1-5-2022

مهنياً:تفكر بالعديد من الاستثمارات و المشاريع و لكنك لا تستطيع ان تنفذها

عاطفياً:هناك شئ متغير في الحبيب يشعرك بالقلق.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 1-5-2022

مهنياً:لا ينصك الفلك اليوم بأن تقوم بأية مغامرة ماليه قد لا تكون عواقبها سليمة

عاطفياً:كل الاقتراحات و الافكار التى تطرحها تنال اعجاب الحبيب و تقربه منك اكثر.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 1-5-2022

مهنياً:لا تتكل على الاخرين في تنفيذ مهامك و بادر بتنفيذها بنفسك

عاطفياً:تنزعج من تذمر الحبيب المستمر بسبب انشغالك عنه.

حظك اليوم برج القوس الاحد 1-5-2022

مهنياً:لا تشعر ان هناك من يتجاوب مع افكارك بالعمل مما يشعرك بالاحباط

عاطفياً:تشعر انك تقضي اجمل الاوقات برفقة الحبيب.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 1-5-2022

مهنياً:هموم العمل مازالت ترافقك اينما كنت حاول ان تخفف من هذه الضغوطات

عاطفياً:تشعر ان علاقتك مع الحبيب بطريقها الى الانهيار.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 1-5-2022

مهنياً:ليس المطلوب منك ان تنفذ مهام الاخرين عليك ان تهتم بشؤون عملك فقط

عاطفياً:موقف حدث يجعلك تتهرب من الحبيب توقف عن هذا التصرف و واجهه به.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 1-5-2022

مهنياً:ضغوط العمل لا تسمح لك أن تأخذ اجازة مما يشعرك بالتوتر و الارهاق

عاطفياً:تثق بمشاعر الحبيب و تشعر انك متأكد من انه الشخص المناسب لك.