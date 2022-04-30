حالة الطقس اليوم السبت 30 أبريل ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وتوقع الخبراء نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى القاهرة 33 18 الإسكندرية 24 17 وادى النطرون 33 19 طنطا 33 19 شبين الكوم 33 18 دمنهور 32 18 بلطيم 31 19 مطروح 24 17 السلوم 26 18 سيوة 31 19 بورسعيد 28 17 دمياط 26 19 الزقازيق 33 20 المنصورة 31 22 الإسماعيلية 34 18 السويس 35 19 العريش 30 18 رفح 30 18 رأس سدر 31 18 نخل 33 20 نويبع 34 21 طابا 34 20 كاترين 27 18 الطور 35 19 شرم الشيخ 36 24 الغردقة 35 21 مرسى علم 35 22 الفيوم 35 18 بنى سويف 35 20 المنيا 35 20 أسيوط 36 20 سوهاج 40 24 قنا 41 23 الأقصر 41 23 أسوان 43 25 إدفو 43 27 أبو سمبل 43 26 الوادى الجديد 41 25 شلاتين 39 22 أبو رماد 39 22 حلايب 37 21 رأس حدربة 37 21

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