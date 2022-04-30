الأزهر يدين تفجير مسجد بكابول ويعزى الشعب الأفغانى فى ضحايا الحادث الإرهابى

جدة - نرمين السيد - أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابى الغادر على مسجد فى العاصمة الأفغانية كابول، وتفجيره خلال تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.





وأعرب الأزهر عن كامل تضامنه مع الشعب الأفغانى فى مصابه الجلل، مشددا على أن استهداف جماعات الغدر والإرهاب للمصلين الآمنين فى بيوت الله؛ ظلم وإفساد فى الأرض، ومحاربة لله ورسوله، ودليل واضح على تجرد مرتكبى تلك الجرائم من كل القيم الدينية والإنسانية، وانتزاع مشاعر الرحمة من قلوبهم، وبرهان على كذبهم فى إلصاق جرائمهم البغيضة بالإسلام. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الشعب الأفغاني، وإلى أسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أفغانستان ويرزقها الأمن والأمان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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