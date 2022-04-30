/695016/نجاة-8-ممرضات-من-الموت-سفطت-سيارتهم-بمصرف-في-الغربية

نجا 8 ممرضات بمستشفى قطور المركزي التابع بمديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت من الموت المحقق أثناء استقلالهن ميكروباص بعدما انقلب في مصرف ابشواي الملق بدأئرة المركز، وتم انتشالهم وجرى نقلهم إلى مستشفى قطور المركزي وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

دوت الخليج

بدات الواقعة بتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص تقل 8 أشخاص في مصرف ابشوي الملق بدائرة مركز قطور.

الإنقاذ النهري

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال 8 أشخاص من ركاب سيارة الميكروباص وتبين أن جميعهن ممرضات بمستشفى قطور المركزي وجميعهن من قرية سجين بدأئرة المركز، وجرى نقلهم إلى مستشفى قطور المركزي لتوفير الرعاية الصحية الأولية.

عمل التحريات

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بسرعة عمل التحريات وظروف وملابسات الواقعة واستدعاء شهود العيان في محل البلاغ لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من محل الحادث وتشكيل لجنة من المرور وفنيين لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

سقوط سيارة ميكروباص في مصرف قرية ابشواي

وبالفحص تبين من المعاينة والتحريات سقوط سيارة ميكروباص في مصرف قرية ابشواي الملق بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية، وأنه أثناء سير قائد السيارة بسرعة عالية، اختلت عجلة القيادة في يده وانحرفت لتسقط بمصرف قرية ابشواي الملق بدائرة المركز..

تم التحفظ على سائق الميكروباص، بينما نقل الركاب إلى مستشفى قطور المركزي، للاطمئنان عليهم.