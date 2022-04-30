/695015/بالاسماء-والصور--التفاصيل-الكاملة-لغرق-7-أطفال-بايتاي-البارود-بالبحيرة

لقي 7 أطفال مصرعهم، اليوم السبت، في سقوط مركبة تروسيكل محمل بالعمال داخل مياه ترعة أمام كوبري السوالم في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

دوت الخليج

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث و تبين وفاة كل من محمد أمين العبد 13 عامًا، عبد الرحمن رضا محمد خليفة 14 عامًا، هادي هشام بدران 13 عامًا، سالم محمد علي سالم 13 عامًا، محمد عبد المنعم شعبان 14 عامًا، أحمد السيد طه عبيد 13 عامًا، أحمد عز الاسيوطي 14 عامًا، كما نجحت الجهود في انقاذ 4 آخرين.

مستشفى إيتاي البارود العام

تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء الضحايا

تم انتشال عدد 7 جثث لكلا من، "محمد أمين العبد" ١٣ عاما، "عبدالرحمن رضا محمد خليفة" ١٤ عاما، "هادي هشام بدران" ١٣ عاما، "سالم محمد علي سالم" ١٣ عاما، "محمد عبدالمنعم شعبان" ١٤ عاما، "احمد السيد طه عبيد" ١٣ عاما، "احمد عز الاسيوطي" ١٤ عاما، وجميعهم مقيمين بقرية نكلا العنب، وتم إيداع الجثث بثلاجات حفظ الموتى بمستشفي إيتاي البارود العام.