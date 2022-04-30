أخبار مصرية

بالاسماء والصور .. التفاصيل الكاملة لغرق 7 أطفال بايتاي البارود بالبحيرة 

0 نشر
ايمان ابوخضرة 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

/695015/بالاسماء-والصور--التفاصيل-الكاملة-لغرق-7-أطفال-بايتاي-البارود-بالبحيرة

لقي 7 أطفال مصرعهم، اليوم السبت، في سقوط مركبة تروسيكل محمل بالعمال داخل مياه  ترعة أمام كوبري السوالم في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

دوت الخليج

 

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث و تبين وفاة كل من محمد أمين العبد 13 عامًا، عبد الرحمن رضا محمد خليفة 14 عامًا، هادي هشام بدران 13 عامًا، سالم محمد علي سالم 13 عامًا، محمد عبد المنعم شعبان 14 عامًا، أحمد السيد طه عبيد 13 عامًا، أحمد عز الاسيوطي 14 عامًا، كما نجحت الجهود في انقاذ 4 آخرين.  

مستشفى إيتاي البارود العام

 

تم  نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

أسماء الضحايا

تم انتشال عدد 7 جثث لكلا من، "محمد أمين العبد" ١٣ عاما، "عبدالرحمن رضا محمد خليفة" ١٤ عاما، "هادي هشام بدران" ١٣ عاما، "سالم محمد علي سالم" ١٣ عاما، "محمد عبدالمنعم شعبان" ١٤ عاما، "احمد السيد طه عبيد" ١٣ عاما، "احمد عز الاسيوطي" ١٤ عاما، وجميعهم مقيمين بقرية نكلا العنب، وتم إيداع الجثث بثلاجات حفظ الموتى بمستشفي إيتاي البارود العام.

582dbd4634.jpg

 

 

abe42fdd5a.jpg

 

ed6ef64a2c.jpg

 

cf6b1a5c75.jpg

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالاسماء والصور .. التفاصيل الكاملة لغرق 7 أطفال بايتاي البارود بالبحيرة  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا