/695014/ننشر-أسماء-ضحايا-حادث-تروسيكل-ترعة-السوالم-بالبحيرة

كشف مصدر أمني لموقع دوت الخليج، بأسماء الشباب السبعة، ضحايا حادث انقلاب "تروسيكل" بترعة السوالم بمركز ابتاي البارود التابع لمحافظة البحيرة.

دوت الخليج

وجاءت الأسماء كالتالي:

محمد أمين العبد، 13 سنة مقيم في نكلا العنب بمركز شبراخيت

عبدالرحمن رضا محمد 14 سنة مقيم في نكلا العنب

هادي هشام بدران 13 سنة

سالم محمد علي سالم 13 سنة

محمد عبدالرحمن شعبان 14 سنة

أحمد السيد طه 13 سنة

أحمد عز الأسيوطي 14 سنة

يذكر أنه لقي 7 اطفال، مصرعهم فى الساعات الأولي من صباح اليوم السبت الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٢ ، نتيجة انقلاب تروسيكل بترعة السوالم بمركز ايتاي البارود بالبحيرة.

النيابة العامة

كما أمرت النيابة العامة بحفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرفها بمستشفى إيتاي البارود العام وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة مركز إيتاي البارو، يوضح انقلاب تروسيكل بترعة السوالم التابعة للمركز قبل السحور، حيث تم نقل جثث الموتي إلى ثلاجة حفظ تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.