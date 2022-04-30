قبل السحور..وفاة 7 أطفال بعد سقوط تروسيكل في ترعة بالبحيرة

/695013/قبل-السحوروفاة-7-أطفال-بعد-سقوط-تروسيكل-في-ترعة-بالبحيرة

توفي 7 أطفال فى الساعات الأولي من صباح اليوم السبت ، نتيجة انقلاب تروسيكل بترعة السوالم بمركز ايتاي البارود التابع لمحافظة البحيرة.

وأمرت النيابة العامة ببقاء جثث الموتي تحت تصرفها، مع حفظها داخل ثلاجة حفظ جثث الموتى، بمستشفى إيتاي البارود العام وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات. وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة مركز إيتاي البارو، يوضح انقلاب تروسيكل بترعة السوالم التابعة للمركز قبل السحور، حيث تم نقل جثث الموتي إلى ثلاجة حفظ تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات. وجاءت أسماء ضحايا حادث "تروسيكل" البحيرة، مالتالي: محمد أمين العبد، 13 سنة مقيم في نكلا العنب بمركز شبراخيت عبدالرحمن رضا محمد 14 سنة مقيم في نكلا العنب هادي هشام بدران 13 سنة سالم محمد علي سالم 13 سنة محمد عبدالرحمن شعبان 14 سنة أحمد السيد طه 13 سنة أحمد عز الأسيوطي 14 سنة

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