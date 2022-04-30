سقوط ربة منزل من الطابق الثاني أثناء إزالة الستائر في قنا

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أصيبت ربة منزل، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر سقوطها من الطابق الثاني أثناء إزالتها لستائر غرفة منزلها بقرية البحري قمولا التابعة لمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.

دوت الخليج تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغا بسقوط ربة منزل من الطابق الثاني بقرية البحري قامولا بمركز نقادة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث. سقوطها من الطابق الثاني بقرية البحري قمولا بمركز نقادة وبالانتقال والفحص تبين إصابة نجاح سالم محمد، تبلغ من العمر 47 عاما، ربة منزل، باشتباه ما بعد الارتجاج إثر سقوطها من الطابق الثاني بقرية البحري قمولا بمركز نقادة، وجرى نقلها إلى مستشفى نقادة المركزي. حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات التي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

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