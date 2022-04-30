عملت 3 حوادث في نفس المكان وحصلي معجزة في مكة.. أبرز تصرحات دينا فؤاد في كلام الناس

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صرحت الفنانة دينا فؤاد ضيفة الحلقة 28 من برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز، عبر شاشة قناة mbc مصر في تمام الساعة 12 مساءً، العديد من التصريحات القوية وأسرار من حياتها الشخصية لأول مرة، والتي يرصدها لكم دوت الخليج وذلك خلال السطور القادمة

أبرز تصرحات دينا فؤاد في كلام الناس

-زينة بنتي 14 سنة وهي هدية من ربنا ومش متخيلة حياتي من غيرها هتبقى عاملة ازاي، وهي اللي هتبقى عكازي لما اكبر، حياتي من غيرها ملهاش لا طعم ولا حاجة، عندها جينات في الغنا وجينات في الكوميديا، بس حلمي تبقى دكتورة أطفال.

- عملت 3 حوادث.

- نفسي ينزل قرار بمنع الحوارات الصحفية داخل العزا والمدافن

- أنا مولودة في وسط البلد وبحب أروح السيدة زينب وبقعد أكلمها ولما بدعي حاجة هناك بتحصل

- قولت يا رب تحصل أي علامة أن العمرة اتقبلت، وكان نفسي المس الحجر الأسود

- لاقيت رجل أفريقي فتح أيده وشال كل الناس وراسي دخلت في الحجر الأسود واختفى

- أحمد رزق، مفيش عمل معاه مش بينجح زي العار والأخوة أعداء وخطوط حمرا وفيلم 200 جنية

- ومسلسل العار كان الحصان الأسود السنه اللي نزل فيها

- عزت العلايلي لطيف وفنان كبير وحد تقعدي تتكلمي معاه تحسي براحة نفسية

- كان نفسي اكلم عزت العلايلي قبل وفاته

اخر أعمال دينا فؤاد الفنية

وعلى الصعيد الآخر، شاركت الفنانة دينا فؤاد في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا باهر خلال الفترة الماضية من بينهم فيلم 200 جنيه مع نخبة من النجوم من بينهم خالد الصاوي، أحمد السقا، إسعاد يونس، غادة عادل، ليلى علوي، هاني رمزي، مي سليم، أحمد السعدني، وطارق عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج محمد أمين، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول 200 جنيه تنتقل من مختلف الطبقات الاجتماعية، والذي حظى بإقبال كبير عليه.