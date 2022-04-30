جدة - نرمين السيد - تكثف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من البرامج والمشروعات واللقاءات والندوات الحوارية داخل مراكز الشباب بهدف تعزيز الوعى بين أوساط النشء والشباب بمختلف التحديات والقضايا التى تواجه الوطن.





وفى إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة لتطوير الأنشطة والمشروعات المنفذة بمراكز الشباب وتنفيذ برامج تعزز الوعى وتدعم الانتماء والولاء. ومع الإقبال المكثف من الشباب والمواطنين على مراكز الشباب خلال الآونة الراهنة تزامناً مع إجازة عيد الفطر المبارك، تقرر عرض الثلاث حلقات الأخيرة من مسلسل الأختيار ٣ على شاشات عرض بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشباب والرياضة: عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 بمراكز الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.