/695010/القبض-على-عصابة-سرقة-البالوعات-بالإسماعيلية-بعد-انتشار-فيديو-لهم-على-الفيس-بوك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه بعض الأشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" للقيام بسرقة غطاء بالوعة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

دوت الخليج وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات هذا الفيديو وبالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة والمتهمين فى إرتكاب الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية). القبض على عصابة سرقة البالوعات بالإسماعيلية بعد انتشار فيديو لهم على الفيس بوك وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين حيث تم ضبط 2 بحوزتهما 2 غطاء بالوعة ، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم "الهارب". تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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