/695009/شادي-محمد-لـ-خالد-الغندورماينفعش-حد-يغلط-فيا-وانت-قاعد-بتضحك-وماردتش-لأن-الصمت-لغة-العظماء

حل شادي محمد نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ،والاعلامي بقناة الاهلي سابقا ضيفا مع الإعلامية داليا فؤاد، في برنامج "ضرب نار" المذاع على قناة القاهرة والناس، تحدث خلالها عن العديد من المفاجآت حول علاقته بجمهور الأهلي، واسباب تركه لقناة الاهلي وعلاقته بالكابتن محمود الخطيب في ظل ما يثار من اشاعات حول هذه العلاقة.

شادي محمد: كان من الأدب والاحترام أن أبادر بتقديم استقالتي بعد نجاح الخطيب

وتابع شادي محمد انه كان موالي للكابتن محمود طاهر اثناء الانتخابات مع رئيس النادي الحالي محمود الخطيب، مشيرا الى انه بعد خسارة محمود طاهر كان من الأدب والاحترام أن أبادر بتقديم استقالتي بعد نجاح الخطيب في انتخابات الأهلي خاصة وأني كنت ضده على الرغم من احترامي الكبير للكابتن محمود الخطيب.

وتابع شادي محمد انني خرجت من النادي الاهلي ولكني اكن كل الحب له، معقبا:” انا خرجت من النادي واعمل جاهدا خارجا في دعمه لانني اعشقه”.

شادي محمد لـ خالد الغندور: «ماينفعش حد يغلط فيا وانت قاعد بتضحك.. وماردتش لأن الصمت لغة العظماء»

وعن خلافه مع خالد الغندور، قال شادي محمد:” انا اتهانت في برنامجه وهو قاعد بيضحك وعيب انه ما يردش غيبتي على الرغم اننا اصدقاء “.

وتابع انه في عدم وجود عدم الطرف الثاني ويتم الغلط فيه ومهاجمته ان يتم رد هذا الهجوم، مشيرا الى ان خالد الغندور لم يراعي العيش والملح :” وما ينفعش حد يغلط فيا وانت قاعد بتضحك ومش هرد لان الصمت لغة العظماء، فلما تسكت توجهعه اكثر، وانا براهم على جمهور الاهلي العظيم الذي يقف بجانبي”.