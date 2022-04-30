/695008/عمرو-دياب-يطرح-أغنيته-الجديدة-هتدلع-ويتصدر-بها-تريند-تويتر-في-ساعة

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أغنية عمرو دياب الجديدة بعنوان “هتدلع”

وتأتي أغنية “هتدلع” التي تعد من أحداث أغنيات عمرو دياب، من كلمات محمد القاياتي ، ألحان محمد يحيى ، توزيع أحمد ابراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، واستطاع الهضبة بعد ساعة من طرحها أن يستحوذ على تريند رقم 1 على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” .

عمرو دياب في حفل الامارات ثاني أيام عيد الفطر

هذا ويستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي جديد في ثاني أيام عيد الفطر في دولة الإمارات، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر مايو المقبل، والذي من المقرر أن يقدم به باقة من أروع أعماله الغنائية الحديثة والقديمة، منها أغنية: “يأنا يالا، هيعيش يفتكرني، قصاد عيني، وحشتيني”، وغيرها من أغاني الهضبة التي تلقى روقا لدى عدد كبير من الجماهير.

وفي سياق آخر، أحيا الهضبة حفل في السعودية بالتعاون مع حماقي الذي تحدث عن علاقته بالفنان عمرو دياب، قبل صعوده على المسرح، قائلًا: “بداية علاقتنا كانت زمان أوي سنة 2000 وقت التحضير لألبوم تملي معاك، وكنت أنا في بداية التجهيز عشان أغني، لأن أنا بدأت في 2003”.

إعلان عمرو دياب في رمضان 2022

يذكر أنه حقق إعلان عمرو دياب الأول في رمضان 2022 الذي قدمه للبريد المصري، نجاحات ساحقة للهضبة، اذ انقلبت السوشيال ميديا على رشاقتها وشبابه الذي يتمتع به رغم كبر سنه، فضلا عن حيويته التي بثها للجمهور في الإعلان، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول الإعلان وصور عمرو دياب مشيدين بالهضبة الذي لطالما يعشقه العديد.

وطرحت شركة البريد المصري جزء ثاني من إعلانها في رمضان 2022 ظهر به عمرو دياب وهو في منزله يتغني بأغنيته الجديدة السر، ثم يأتي له البريد المصري بهدايا مختلفة من جمهوره الذي لطالما عشقه في مصر والوطن العرب، ليتسكمل به بورتريه يجمع صوره.