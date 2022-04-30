/695007/ملف-سري-الحلقة-28-وفاة-عادل-المالكي-وخطف-عائشة-بن-أحمد

مسلسل ملف سري الحلقة 28، رصدت إصابة عادل المالكي برصاصة بدلا من أبيه هارون المالكي وتم نقله للمشفى لكن كانت الصدمة الكبرى لوالده هارون وشقيقته مريم اذ لفظ أنفاسه الاخيرة في المستشفى.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 28

دخلت مريم المالكي “عائشة بن أحمد” وهارون المالكي في حالة انهيار شديدة في حين أنه حاول يوسف المالكي “ماجد المصري” اقناع ليل ابنه ليل “محمد محمود عبد العزيز” بالهروب قبل ان تعثر عليه الشرطة لكنه يرميه بكلمات مؤذية.

ورصدت الحلقة عودة أداورد لزوجته أمينة التي تخبره بأنه من تبقى لها في هذه الدنيا بعدما سلم شقيقها نفسه للشرطة، ويدور بينهما حوار مؤثر بسبب مرض إداود حيث أصيب بجلطة بعدما دخل السجن في اتهامه بالقتل.

عائشة بن أحمد تتعرض للخطف

وتنتقل الحلقة لـ ليل "محمد محمود عبد العزيز" الذي يقوم بخطف مريم المالكى "عائشة بن أحمد"، ويجدها فرصة للاعتراف بحبه لهاـ وبالفعل يقوم بذلك لكنها تقابل اعترافه بالرفض، مشيرة إلى أنها لم تحبه في يوم من الأيام وأثناء منعها من الذهاب دخل يحيى "هانى سلامة" عليهم وحاول أنقاذ مريم ولكن صوب ليل المسدس نحوها ليهدد يحيى بها.

وانتهت الحلقة 28 من مسلس ملف سري بدخول شاب على ليل ويحيى ومريم أثناء شجارهما مصوبا المسدس نحو ليل مؤكدا انه جاء أمر له بقتله، فيذهب يحيى ومريم مسرعين، في حين يأتي دور ماجد المصري في انقاذ نجله.

تفاصيل مسلسل ملف سري

جدير بالذكر أنه يضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم بجانب هاني سلامة ونضال الشافعي، مثل محسن محيي الدين، ماجد المصري، إدوارد، مادلين طبر، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، كارولين عزمي، دنيا عبد العزيز، إيمان سلامة ، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل ملف سري فهو يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يعرض عبر شاشة قناة الحياة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة مساءً بجانب عرضه عبر منصة واتش ات watchit الرقمية.