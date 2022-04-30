دينا فؤاد: «مبحبش اسيب حقي ونور الشريف قالي هتبقي نجمة»

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حلت الفنانة دينا فؤاد ضيفة الحلقة 28 من برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز، عبر شاشة قناة mbc مصر في تمام الساعة 12 مساءً، وصرحت فيه العديد من التصريحات القوية وأسرار من حياتها الشخصية.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات دينا فؤاد مع ياسمين عز في كلام الناس

دينا فؤاد: قعدت 3 سنين مبخلفش

تحدثت الفنانة دينا فؤاد عن تعرضها للعديد من الأزمات في بداية زواجها، من جهة الإنجاب، فقالت: قعدت 3 سنين مش بخلف بدون سبب واضح، وفي أول جزء من مسلسل الدالي اكتشفت أني حامل، وأضافت، قائلة: نور الشريف تنبأ بموهبتي وقالي هتكوني نجمة وصورتك هتبقى على المجلات ودا اللي حصل بعد مسلسل الدالي.

كما تطرقت دينا فؤاد الحديث عن أول موقف شعرت فيه بالمسئولية، قائلة: لما مثلت مع الفنان كريم عبد العزيز في فيلم فاصل ونعود حسيت بمسئولية كبيرة وكنت مرعوبة لأنه نجم كبير.

وأشارت أنها أصبحت متشبعة فنيًا ورفضت العديد من الأعمال في الموسم الرمضاني 2022 لأنها ليست بنفس قوة الأعمال التي قدمتها في السنوات الماضية مثل مسلسل الأخ الكبير والاختيار.

وعلقت دينا فؤاد على دور مربوحة التي تجسده الفنانة رحمة أحمد في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، قائلة: مكنتش هقبل الدور ده بالدور عشان أنا كوميديانة زي رحمة أحمد، ولكنها تتمنى التعاون مع أحمد مكي وأحمد حلمي في أعمال قادمة.

دينا فؤاد وحياتها الشخصية

قالت دينا عن حياتها الشخصية: الإطار العام لحياتك الجمهور مسموحله يعرفه لكن حياتي الخاصة مش من حق حد ان هو يعرفها ومش كل حاجة لازم تتعرف عن حياتي.

وتابعت: تعرضت لأزمات نفسية فكرت أروح فيها لدكتور نفسي بس صحابي ساعدوني في تخطي ده.

دينا فؤاد وصديقاتها من الوسط الفني

تحدثت دينا فؤاد عن حياتها الشخصية، وقالت: أنا وإيناس صحاب من سبع سنين، ومامتها بتقولي انتي اللي بنتي مش إيناس، وإيمان العاصي صداقتنا عبد إيناس بشوية بس هي أختي التي لم تلدها أمي ووقفت جنبي في أزمة في حياتي وكانت بتنزلي الساعة 3 الفجر ومبنغيرش من بعض، وعمرو زيتون مش مصدق علاقتنا.

وعن مواقف الغيرة التي تعرضت لها، قالت: في فنان قالي في واحدة لما عرفت ان انتي في المسلسل عيطت بس اللي يجي عليا مش هسكتله ومبعرفش أسيطر على نفسي.

وعن طلبات الشغل منها، قالت: حصل مرة تليفون من فنان ومن فنانة، قولتلهم لا أنا مش منى زكي والمكانة اللي انا فيها متسمحليش أعمل ده.

سر اختفاء دينا فؤاد

قالت عن سر اختفائها: بعد الصياد وعيون القلب ومال الجن وقولت هقعد شوية لظروف شخصية وحصل سنتين ورجعت بعدها بظل الرئيس سنة 2017 ولو رجع بيا الزمن مش هعمل كده.

وعن تفكيرها في الإعتزال، قالت: مفكرتش اعتزل بس حاسه اني هعتزل بدري لما احقق التارجت اللي انا عايزاه وعايزه اوصل لمكانة مهمة واحط في تاريخي اعمال الناس تفضل فاكراني بيها.

وعن حلمها في عمل خارجي، قائلًا: نفسي اعمل مشروع اكسيسوريز.