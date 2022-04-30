البابا تواضروس الثانى يهنئ وزير الداخلية بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأرسل قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة.





وجاء فى نص البرقية: السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وبالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية أصدق التهانى القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويساند جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية".

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