عنبة يطرح الأغنية الدعائية لـ فيلم "زومبي" بطولة علي ربيع

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دوت الخليج يرصد تفاصيل الأغنية الدعائية لـ فيلم زومبي

وأتت كلمات أغنية عنبة الجديدة على النحو الأتي: “أمي عارفة إن أنا فنان.. أوي أوي، بطلوا بقى حقد يا جدعان.. سمعوني الصلى على النبي ، مولود موهوب بالفطرة.. دي ماجتش معايا بالبركة، في وجودي بتشدوا بلستر، زومبي.. زومبي.. زومبي، زومبي.. زومبي.. زومبي.. زومبي، قلبك جايبك تعالى وانت تشوف المعارك، كل اللي كانوا عاملين أبطال قدامي خابت، ماتكترش في الكلام يا زميلي انزل وشارك، أنا جامد ... أنا ثابت”.

تفاصيل فيلم زومبي

جدير بالذكر أنه يشارك في فيلم زومبي كلا من حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ونجوم أخرين.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

علي ربيع يغيب عن رمضان 2022 لهذا السبب

وكان قد أعلن الفنان علي ربيع غيابه عن الموسم الرمضاني القادم؛ مشيرا إلى رغبته في التركيز على الأدوار السينمائية الفترة القادمة، وهو بالفعل ينتظر فيلمًا جديدًا من المقرر عرضه، وقال ربيع في بيان صحفي له:" بنعتذر لكل الجمهور العظيم بعدم التواجد في موسم رمضان كما عودناكم كل عام"، وأرجع هذا لانشغاله بفيلم سينمائي جديد، حيث قال:" بسبب الانشغال والتركيز الفترة القادمة في السينما"، وأضاف معلنًا عن فيلم جديد وقال:" قريبا بإذن الله فيلم زومبي في السينمات"، وختم بيانه وقال:" ونلتقي بكم في العام القادم باذن الله هتوحشونا وكل عام وأنتم بخير".

وكان قد قدم علي ربيع في رمضان 2021، عمل درامي يحكي عن مختار لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في إحدى الفنادق تحت عنوان (أحسن أب)، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.