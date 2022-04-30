/695005/الغرف-التجارية فرض-روسيا-رسوم-إضافية-على-صادرات-القمح-لن-يؤثر-على-المواطن-المصري

تحدث الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن قرار الزيادة جديدة في رسوم اسعار التصدير من روسيا ليرتفع الى 120 دولار للطن .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقديم الاعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة صدى البلد، مضيفا أن قرار روسيا فرض رسوم إضافية على صادرات القمح، يعد الية تستخدمها مصر ايضا عندما يكون هناك حاجه للحد من تصدير سلعة ويكون السوق المحلي في حاجة لها.

الغرف التجارية: فرض روسيا رسوم إضافية على صادرات القمح لن يؤثر على المواطن المصري

ونوه الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ان هذا القرار اثره محدود على المواطن المصري، وجاء من اجل الحد من تصدير القمح في السوق الروسي نظرا لاحتياجهم لها في ظل الازمة الراهنة.

الفرف التجارية: روسيا وأوكرانيا يمثلان ثلث صادرات العالم

واضاف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن روسيا وأوكرانيا يمثلان ثلث صادرات العالم لافتا الى ان ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات وترحكات ادى الى تجاوزها الازمة بسلام دون تحميل اعباء على المواطن.

وتابع الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، انه يوجد ما يقرب من 55 ألف طنا من القمح على متن مركب قادمة من الهند تدخل مصر اليوم.