/695004/مجاهد-نصار-الدولة-تتوسع-في-توطين-الصناعات-ودعم-القطاع-الخاص-بتوجيهات-الرئيس-السيسي

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تعيش لحظة فارقة وحاسمة في حياتها تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث خطت بقوة نحو المستقبل بمشاريع عملاقة ورائدة، كما خططت جيدا للتنمية الشاملة التي تقوم على دعائم زراعية وصناعية وسياحية وبنية تحتية وغيرها.

دوت الخليج

مجاهد نصار: الدولة تتوسع في توطين الصناعات ودعم القطاع الخاص بتوجيهات الرئيس السيسي

ونوه نصار، في تصريحات له اليوم؛ بما أعلنه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، عن تكليف رئاسى باعتبار توفير مستلزمات الإنتاج للصناعات المختلفة أولوية، قائلا ان هذا يؤكد على توجه الدولة والقرارات التي اصدرها الرئيس خلال حفل إفطار الاسرة المصرية، ومنها العمل على توطين الصناعات الوطنية في مصر ودعم القطاع الصناعي وتوفير كل الدعم للقطاع الخاص.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن هذه الفترة وبتوجيهات الرئيس السيسي، تشهد تنسيق تام بين البنك المركزي والحكومة، بهدف الإسراع في توفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج، وكذا سرعة الإفراج عن الموجود منها في الجمارك.

وأكد النائب مجاهد نصار، على أن الأزمة العالمية الموجودة اليوم كواحدة من تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، تقتضي تعزيز الانتاج المحلي، وقد استعدت لها مصر جيدا لمثل هذه الأزمات، خاصة بعد قرار الرئيس السيسي المهم قبل سنوات بتوفير احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الأساسية لنحو 6 اشهر.