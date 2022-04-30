/695002/مسلسل-يوتيرن-الحلقة-28-ريهام-حجاج-وهالة-صدقي-ينجحان-في-سرقة-أموالهم-من-كريم-القاسم

مسلسل يوتيرن الحلقة 28، بدأت بحصول يارا “ريهام حجاج” وهدى “عبير صبري” على أموالهم من خالد “كريم قاسم” الذي سرقها منهم، وذلك من خلال خطة مدبرة وضعتها يارا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 28

وكانت خطة يارا هي سرقة خالد بعدما نجح في تحويل الفلوس الذي سرقها منهم إلى سبائك ألماظ، ليتعرض لحادث سرقة على يد رجال من تدبير يارا، بعد تعرض خالد لتلك الأزمة طلي من صديقه علاء تأجيل الهجرة لكي يستعيد ما سرق منه، فيما حاول خالد خطف ابنة زوجته هدى للانتقام منها لكنه فشل.

ريهام حجاج تعود لزوجها

ورصدت الحلقة 28 من مسلسل يوتيرن، طلب نورهان من زوجها توفيق عبد الحميد الطلاق لكنه يرفض ويخبرها بأنه متمسك بها كثيرا، في حين سلطت الضوء على عودة يارا “ريهام حجاج لزوجها، ولكن تخبره بأن لديها بعض الشروط.

تطلب يارا من يوسف ألا يشارك أخيها ياسر "محمود حجازى" فى بناء مستشفى، وأن يراوغه بهذا "البزنس" حتى يعيد أموال أبيه "توفيق عبد الحميد" إلى حساباته، كما اشترطت عليه تنظيم حفل يجمع كل معارفهم وتقديم اعتذار لها أمام الجميع.

وتنهي الحلقة 28 من مسلسل يوتيرن يطرد والد يارا طليق ريهام حجاج من منزله بعدما تفاجئ به متواجدا به.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

هذا ويعرض مسلسل يوتيرن عبر شاشة قناة cbc الفضائية مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري في تمام الساعة 6:15 مساءً، وبعده الساعة الثامنة يعرض عبر شاشة قناة المحور، والسعة 10:30 عبر شاشة قناة ON وعلى شاشة قناة الحياة الفضائية أصلا في تمام الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، وعبير صبري، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.