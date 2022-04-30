/695000/27-لـ-30-مسلسل-ناقد-فني-التعامل-مع-رمضان-على-أنه-طبق-مقبلات-للتذوق-خاطيء

تحدث الناقد الفني رامي عبد الرازق بشأن دراما رمضان 2022 وبعض المسلسلات التي حققت نجاح والاخر الذي يم يحقق المرجو منه، منوها ان ددراما رمضان هذا العام حافظت على التنوع.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقديم الاعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة صدى البلد، مضيفا ان مسلسل الاختيار تميز بامر التوثيق وهو أهم عنصر فيه هذا العام، منوها ان هذا النوع من المسلسلات الذي تكمن طبيعته في التوثيق لا غير ولا نستطيع ان نطلب منه اكثر من ذلك”.

من 27 إلى 30 مسلسل.. ناقد فني: يجب التوقف على التعامل مع رمضان على أنه طبق مقبلات ندوق دلوقتي ونتفرج بعدين

وتحدث الناقد الفنى رامي عبد الرازق عن مسلس الكبير منوها انه نجح في إضافة شخصيات جديدة، مشيرا الى ان الممثل احمد مكي من الفنانيين المتميزين.

واستطرد ان دراما رمضان تميزت بالكم الكبير من المسلسات، منوها انه يوجد بعض الاعمال تحتاج الى مشاهدة هادئة ، وهو ما لا يتيحه هذا الكم الكبير خلال هذا الشهر”.

ناقد فني: يجب التعامل مع دراما رمضان بشكل مختلف لان هناك اعمال تحتاج لمشاهدة هادئة

ونوه رامي عبد الرازق انه يجب التوقف على التعامل مع شهر رمضان على انه شهر طبق مقبلات مشكل ندوق وبعدين نتفرج براحتنا،

وزاد رامي عبد الرازق ان الزخم يولد حالة من الضغط بشكل كبير لدى المشاهد، الامنر الذي لا يجعله يتاع سوؤ اعمال قليلة، مشيرا الى ان المسلسات ترواح ما بين 27 الى 30 ملسلسل”.